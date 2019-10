Rail Baltica tegevjuht paneb ameti maha 

RB Rail AS nõukogu esimees Karolis Sankovski kommenteeris, et see on nõukogu jaoks kurb uudis. „Tänan kogu nõukogu nimel teda töö eest, mida ta on teinud, ja soovin talle tulevikus palju edu. Uue tegevjuhi otsingute ajal vastutavad ettevõtte tegevuse eest teised nõukogu liikmed ja kogu RB Raili meeskond,“ lisas ta.