Pakistani lastearst taaskasutas süstlanõelu, mistõttu nakatus üle 900 lapse HIVi 

Siiani on HIV diagnoositud 1100 inimesel, ent see arv võib olla tunduvalt suurem, sest vaid veerandit Ratodero 200 000 elanikust on testitud. Umbes 900 nakatanu puhul on tegu lastega.

Viirusepuhang jõudis avalikkuse ette aprillis, kui kohalikud elanikud ravimatu palavikuga haigeks jäid ning seetõttu paanikas abi otsisid. Terviseametnikud on avaldanud, et paljud viirusesse nakatunud lastest käisid sama arsti juures, kelleks oli Muzaffar Ghanghro. Pärast lastearsti kohta kuuldud jutte otsustas ka kohalik ajakirjanik Gulbahar Shaikh oma lastelt proovid võtta, kuna nad olid samuti Ghanghro patsiendid. Ilmnes, et ajakirjaniku kaheaastane tütar oligi HI-viirusesse nakatunud.

Väidetavalt kasutas arst vaesemate inimeste peal mitu korda sama süstlanõela. Ühe patsiendi vanem oli näinud, kuidas Ghangro prügi hulgast nõela otsis ning seda tema kuueaastase poja süstimiseks kasutas. Muzaffar Ghanghrot süüdistatakse ametialases hooletuses, tapmises ning tahtmatute vigastuste tekitamises.