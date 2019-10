Seisukoht | Tänaku eeskuju 

Kohati isegi silmaklappidega hobuse kombel on ta oma meetodiga rühkinud ihaldatud sihi ehk MM-tiitli suunas. 2013. aastal WRC-karussellist minema löödud Tänak leidis tänu headele inimestele võimaluse uuesti tippseltskonda naasta ning lõpetada see, mis kord alustatud – tulla maailmameistriks.

Tänaku mentor Markko Märtin sõnas juba kümme aastat tagasi, et saarlase puhul piire pole: „No limits. Sky is the limit“. Nüüd on Toyota esipiloodi eesmärk täidetud ning Kärla kuulsaima inimese teod võiksid ja peaksid inspireerima ka teisi kaasmaalasi.