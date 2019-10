Ivo Rull | EKRE teeb valitsuses süvavigu 

Mistahes valitsusega opositsioonis olevad erakonnad otsivad võimuahela nõrgimat lüli ning keskenduvad selle kriitikale. Loomulikult valisid nii reformarid kui ka sotsid selleks valitsuse senise ilmselgelt ebakompetentseima ministri ning asusid tema tegevust kõikvõimalikul moel avalikkuses kritiseerima. Sellises olukorras oleks pidanud nii EKRE kui Kingo kaasama oma tiimi võimalikult tugeva avalike suhete spetsialisti. Leiti aga inimesed, kes allakäiku veelgi kiirendasid. Esimene Kingo PR-nõunik pühendus viljatule kohtuvaidlusele EASiga. Teine ei jõudnud tööle hakatagi, kui selgus et ta on Enn Vetemaalt määratlust laenates lihtlabane roppsuu-röökur.

Kuna opositsioon saavutas Kingo tagasiastumisega olulise võidu, on nad nüüd taaskord täie energiaga käsile võtnud koalitsiooni lammutamise katsed. Uuritakse, kas ehk mõni teinegi EKRE minister on valetanud või vassinud ning kas lõpuks Jüri Ratase kannatus katkeb.

Luuleliselt väljendudes võib peaministri kannatuse katkemine toimuda liiga hilja, siis kui ta on juba piisvalt maitsnud EKRE süvavigade mürgist vilja. Väga palju sõltub sellest, kelle pakub EKRE välja kolmandaks IT- ja väliskaubanduse ministriks ning kuidas see isik ametisse sobindub. Ning kas EKRE pakutav riigi peaprokurör suudab skandaalidest hoiduda.