Sokisahtel annab nõu: 5 parimat kingitust isadepäevaks! 

Sokid Karl. Meestesokid, mis on suurepärane kink isale. Musta, valge ja punasega vürtsitatud sokkidele on sisse kootud muster trakside ja kikilipsuga. Pärliks on muidugi kiri „parim isa“. Vaata täpsemalt SIIT!

Sokid Matti. Need sokid on fantastiline kingitus vanaisadele – jalalabal on tekst „parim vanaisa“ ning sisse on kootud muster mutrivõtmetega. Puuvillased meeste sokid on ilma sooniva ääreta, mistõttu sobivad hästi ka diabeetikutele. Vaata täpsemalt SIIT!

Sokid Raul. Nendesse puuvillastesse sokkidesse on sisse kootud muster erinevat värvi vuntsidega. Jalalabale on sätitud aga pehme karvaga vunts ning päka all tekst „parim vanaisa“. Vaata täpsemalt SIIT!