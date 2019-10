FOTOD | Prohvetist mesinik, reis puhvetisse ja püstijalakomöödia – Maire Aunaste „Reisile sinuga“ on endiselt tõeline hitt! 

Kui sadakond inimest on Erinevate Tubade Klubis sussid jala otsa torganud ja meelepärase märjukese (mõni juba teise ning kolmandagi) baarist kätte saanud, muutub jutusumin nii suureks, et enam ei kuule iseenda mõtteidki. Peagi hakkavad ka klubi tuled hämarduma, andes märku algavast sõust. Lavale astub Maire Aunaste, kes oma tumeda kimono ja lehvikuga mõjub graatsiliselt nagu mõni jumalanna Kreeka mütoloogiast.

„Kas sa näiteks praegu kahetsed ka natuke, et sa lasid sel mängul siia tulla, sest muidu sa praegu selles olukorras ju ei oleks?“ küsib lehvikut lehvitav Maire sünnipäevalapselt. „Kurb on,“ vastab ta ausalt. Kui selgub, et naine saab 28aastaseks, sõnab Aunaste, et see ongi viimane aeg vahetada kass ühe teise karvase olendi vastu. Tänasest mängust ta paraku endale kaaslast ei leia, sest valituks osutub teine neiu. Kuhu paar reisib, küsite? Puhvetisse, kulutamiseks 20 eurot!

Saatejuhist koomikuks

Õhtu jooksul taipan, et kuigi endine saatejuht on 2014. aastal juba komöödiatuuri teinud, peaks ta osalema ka mõnel Comedy Estonia avatud mikrofoni õhtul, sest lugusid tal jagub – kui üks neidudest hoiab mikrofoni liiga kõrgel, meenub Aunastele lugu enda karjääri algusaegadest, kui ka tema ei osanud mikrofoni õigesti käes hoida. „Töötasin esimesed kaheksa aastat „Aktuaalses kaameras“ ja ükski vana operaator ei usaldanud mind absoluutselt ning nad arvasid, et minust ei saa kunagi mingisugust ajakirjaniku moodi asja. Olime Viru tänaval, kui siis üks vana operaator mulle enne intervjuud ütles: „Kuule tüdruk, ära topi seda mikrofoni suhu. Ega see ei ole see, mis tavaliselt naistel suus käib.“.“

Minu mõttele annab kinnitust ka järgmine voor, kus ühe kandidaadina astubki lavale Comedy Estonia ridadest vägagi tuttav koomik, kes esitleb end täna õhtul mesinikuna. See on saatus! Neiu, kes noormeestele küsimusi esitab, on sattunud tõeliste kuldsuude otsa. „Kui sa saaksid praegu helistada ükskõik kellele, siis kellele sa helistaksid ja miks?“ soovib ta teada. „Naisele helistaks,“ vastab noormees number kolm pärast hetkelist pausi. Naerupahvaku peale peab ta vajalikuks mainida, et tegi siiski nalja ja helistaks heale sõbrale ning ütleks, et ta ei usuks eales, kuhu mees täna õhtul sattunud on.

Mesinik väljendab selles voorus ülimat enesekindlust. „Helistaksin emale ja ütleksin, et paki kohver, ma lähen reisile!“ Kui Aunaste küsib, et eelmine paar lahkus lavalt puhvetisse, milleks tal seda kuradi kohvrit vaja on, vastab noormees filosoofiliselt: „Unistama peab suurelt, Maire.“