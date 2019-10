OTSUSTATUD! Euroopa Liit annab Suurbritanniale Brexitiks lisaaega

Soovi korral saab Suurbritannia Euroopa Liidust lahkuda ka varem, kui lahkumislepe neile sobib (st kui briti parlament selle viimaks hääletusega heaks kiidab). Kuid Brüssel rõhutab, et rohkem Euroopa leppe üle läbirääkimisi pidama ei hakka. See, mis oktoobri keskel koostatud, jääb ka viimaseks versiooniks, võtku või jätku.

Algselt pidi Suurbritannia Euroopa Liidust lahkuma juba 29. märtsil ning viimase plaani järgi 31. oktoobril. See on kolmas kord, mil euroliit vastas brittide palvele Brexit edasi lükata, hoolimata sellest, et pidev edasilükkamine tekitab Brüsselis juba tüdimust. Kõige häälekamalt oli järjekordse kuupäevamuutuse vastu Prantsuse president. Takistada ta seda siiski ilmselt ei plaani.