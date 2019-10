Nomad Resto – kulinaarne elamus Tallinna südames  

Hotelli nimi „Nomad“ viitab rändurlusele ning taoline nimevalik on olnud taotluslik. Restorani omanikud on kirglikud reisijad, kes meeleldi katsetavad kaugel maal põnevaid toite ning toovad neist paremiku Eestisse. Nii on näiteks jõudnud Nomadi menüüsse ülipopulaarne bao, mis on ka üheks Nomadi tunnusroaks. Bao on Vietnami aurutatud sai, mille valmistamine on üsna pikk protsess. Kuna tegemist on käsitööga, saab baod vaid alates kella kahest päeval. Sealjuures valmistatakse baod alati vaid üks suur ports – kui need on otsas, siis sel päeval enam juurde ei tule. Klientuur on seni väga hinnanud taolist eksklusiivsust.