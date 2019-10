Helmed raadios: Sikkutid ajasid padjajutte ja arutasid, kuidas Kingole miini alla panna

Mart Helme toob välja Siim Sikkuti abielu sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluva Riina Sikkutiga. „Kas keegi tahab mulle nüüd öelda, et need kaks ei räägi omavahel padjajutte ja ei aruta, kuidas panna koalitsioonierakonna ühele liikmele, keda nad vihkavad, keda kogu Sotsiaaldemokraatlik Erakond loomulikult vihkab kõikide oma sõnavõttude, kõikide oma küsimustega, kogu oma tegevusega, ei aruta, kuidas seal võiks miini alla panna, kuidas võiks saboteerida, kuidas võiks halvustada ja nii edasi. Ma ei saa faktiliselt seda loomulikult kinnitada, aga kahtlused jäävad,“ rääkis Mart Helme raadiosaates.

Martin Helme tõi seejärel välja, et MKMis oli tegelikult peidus 26 miljonit eurot IT-arendusteks raha. Helme sõnul ei olnud minister Kingole korduvatest pärimistest hoolimata sellest hiigelsummast räägitud. „Selliseid asju juhtus selles Kerdi töös rutiinselt, ütleme niimoodi,“ sõnas Martin Helme, vihjates sellele, kuidas Kingole tema enda ministeeriumis vastu töötati.

Sikkut: abikaasaga ühisel ajal on meil muustki rääkida kui poliitikast

Siim Sikkut kommenteeris Helmete väljaütlemisi ja selgitas, et see 26 miljonit eurot ei olnud lihtsalt raha, mis kuskil niisama vedeles.

„26 miljoni IT-arenduste raha all peavad ministrid silmas EL tõukefondide tulemusreservi, mille võimalust on MKM välja toonud riigieelarve koostamise ajal väliskaubandus- ja IT-ministri allkirjaga kogu valitsuskabineti nõupidamisele esitatud memorandumis nii mais kui ka viimati septembris 2019. Lisaks katsin seda mõlema korral valitsuskabinetis ka oma ettekandes, samuti käsitleti seda ministrite osalusel toimunud e-Eesti nõukogu koosolekul juunis 2019. Neile kohtumistele ja esitlustele eelnesid oma ministri briifid nagu ikka,“ selgitas Sikkut.

„Ahjaa, oma abikaasast korraks ka. Meil jääb mistahes padjajuttudeks temaga oluliselt vähem ühist aega, kui ministrid pelgavad. Ja sel kallil ühisel ajal on meil jutuks muu kui koalitsiooni käekäik või üldse poliitika. Me oleme mõlemad professionaalid ja ka tugeva eetikatunnetusega, me ei sega kodust elu töise eluga ja eriti praegu,“ teatas Sikkut lõpetuseks.