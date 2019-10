Indias üritatakse kaevu kukkunud väikelast juba kolmandat päeva päästa 

Tamil Nadus elav Sujith Wilson vajus mahajäetud puurauku reedel, kui ta sõpradega õues mängis. Esmalt jäi ta kinni umbes 10 meetri sügavusele, ent on mitme päeva jooksul sügavamale vajunud. Kogu puuraugu sügavus on 180 meetrit.

Kohalike ajakirjanike teatel karjus poisi ema augu juures, et ta ei nutaks. Kaevu langetatud kaamera jäädvustas lapse hingamist, mistõttu teavad päästjad, et Sujith on elus.