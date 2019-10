Argentina presidendivalimised võitis vasaktsentrist Alberto Fernandez 

Pühapäeval toimunud valimistel kindlustas Fernandez üle 45% häältesaagist, millest piisas, et ametisolevat konservatiivist presidenti Mauricio Macrit võita. Mehe võitu tuli Fernandeze valimisjaoskonna ette tähistama juubeldav rahvahulk. Vasaktsentristi võit polnud üllatus, sest ta oli valimistele eelnenud küsitlustes oma poliitilisest rivaalist üle olnud. Macri õnnitles võitjat ning kutsus ta esmaspäevaks presidendipaleesse, et arutada võimu sujuvat üleminekut. Fernandez lubas oma toetajatele, et teeb lahkuva presidendiga igakülgset koostööd.