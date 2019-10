16 KILO KUKILE? Tasuta toiduabi ajab liikumisvõimetu pensionäri kimbatusse 

Üksinda elav pensionär ei suuda üle kümne minuti järjest liikuda, kuid peab kopsaka abipaki saamiseks sõitma linna teise otsa. Isegi siis varitseb oht, et ta peab järjekorras ootama – ning lõpuks tühjade kätega koju naasma.

„15 kilo on see pakk, kuivained on seal sees, ega ma täpselt väga ei tea,“ räägib Õismäel elav 70aastane Raida. See tähendab, et kui ta ühistranspordiga läbi linna viimaks Lasnamäele Punasele tänavale jõuab – seal asub nüüd pealinna Toidupanga jagamispunkt – ei jaksaks ta varandust ikkagi ise koju tarida. Õnneks leidub proual hea perekonnasõber, kes elab küll linnast väljas, aga on nõus autoga abiks käimas.

Ainult hea tuttava abiga