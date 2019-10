Musta kassi kuu ajal on kodu leidnud 44 kassi, veel 51 ootab peremeest 

Varjupaikade MTÜ üldjuhi Triinu Priksi sõnul keskendub kampaania just mustadele kassidele, sest neil on teistest keerulisem uut kodu leida.

„Nii süsimustad kui ka mustvalged kassid, kelle kasuka põhivärv on must, ei tõmba loomavõtjate tähelepanu sama hästi kui punased, lumivalged või kirjud kassid. Lisaks ümbritseb musti kasse veel tänapäevalgi ebausk, mis on teenimatult rikkunud nende mainet,“ ütles ta.

Koduootel kassid varjupaikades üle Eesti. Foto: Väljavõte Varjupaikade MTÜ kodulehelt

Varjupaikade MTÜ kodulehel seisab: „Vaadates nõiasaadete populaarsust meie teleekraanidel, oleme sel aastal lootusrikkad, et paljud kassitahtjad soovivad enda kõrvale just veidike salapära ja maagiat. Ei ole midagi kaunimat, kui läikiv-siidine must karv ning selle sees kaks säravat smaragdrohelist või merevaigukarva kalliskivi. Mustad kassid on seda väärt, et lubada endale sellist luksust.“