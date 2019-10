GALERII

Torm Setomaal . Foto: Reigo Teervalt

Alates pühapäeva ennelõunast hakkas tugev torm liikuma üle Saaremaa, Pärnumaa ja Viljandimaa. Torm on nüüdseks jõudnud ka Lõuna- ja Kagu-Eestisse. Marutuul on murdnud hulgaliselt puid liinidele ning põhjustanud rikkeid. Elektrita on hetkeseisuga 60 000 majapidamist.