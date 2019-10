President Trump: ISISe juht suri kui koer! 

„ISISe juht Abu Bakr al-Baghdadi on surnud,“ teatas Donald Trump eile pärastlõunasel pressikonverentsil. „Ta põgenes oma peidupaigas nuttes ja oiates piki maa-alust tunnelit, sattus siis ummikusse ja lasi end õhku koos oma kolme lapsega, kellele varises tunnel peale,“ kirjeldas Trump. „Ta suri nagu koer!“

Trump jälgis USA erivägede operatsiooni otsepildis ja teatas Twitteris juba öösel, et tal on hiljem maailmale midagi väga olulist öelda: „Midagi suurt on juhtunud just praegu!“

„Temast ei jäänud pärast pommivöö plahvatust kuigi palju alles, kuid eriväelased said sellegi vähese ära tuua ja laboris veerand tunniga tehtud DNA-uuring näitas, et ilma kahtluseta on hukkunud just Abu Bakr al-Baghdadi,“ rääkis Trump pressikonverentsil.