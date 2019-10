Ene Pajula | Mammi meelest on vorst vorsti vastu poliitika ohtlik 

Olgu keeleoskusega kuidas on, aga inimese puhul, kellest kunagi ei tea, mis tema suust või sulest järgmisena lendu läheb, peaks olema ettevaatlik. Nojah, nii väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kui ka tankistiks suunatud Siret Kotka-Repinski kinnitasid, et vaatasid sügavalt Reitelmannile silma ja nad on kindlad, et too käitub edaspidi korralikult. Kas pole see umbes samuti nagu George W. Bushiga, kes omal ajal vaatas silma Vladimir Putinile: „Mul oli võimalus saada aimu tema hingest. Ta on oma riigi teenimisele ja selle huvidele sügavalt pühendunud mees,“ kommenteeris ta siis. Eks ta ole, mida keegi riigi huvidele pühendumiseks ja korralikuks käitumiseks peab.

Veel imelikum on, miks Reitelmann sellesse seltskonda tikkus, kui ta sellest Euroopa Nõukogu parlamentaarsest assambleest vähimatki ei pea. Ainus põhjus, mille mammi välja mõelda suutis, oli ENPA delegatsiooni liikme palk. Huvitav, kui suur see olla võiks? Mammi pole märganud, et seda kuskil avaldatud oleks. Loodetavasti on see ikka piisavalt suur, et mäng küünlaid vääriks. Teine asi, mida avalikkus ei tea, on see, millise vorstijupi Keskerakond siis vastu sai.

Sõnapidaja Kingo

Vaevalt jõudis olukord pisut rahuneda, kui lahvatas skandaal minister Kingo ümber. Selle üle mammi isegi ei imesta enam – nii väga. See, et ta on plahvatusohtlik, oli selge algusest peale. Mida arvatagi inimesest, kes jättis oma ülesanded täitmata ka eelmises töökohas ja käis oma tööandjaga kohut. Kui Kingo ministrikoha vastu võttis, ei teinud ta mingit saladust sellest, et ei kavatsegi tööle hakata. Ainus huvi, mis tal näis olevat, oli valimiste e-hääletuse kinnipanek, aga näib, et te polnud selleks piisavalt võimekas. Igatahes pidas Kingo sõna ega hakanudki tööle.

Mammi meelest on imelik see, et algul oli ta justkui kristalselt aus, ja hakkas siis äkki, parimas võimalikus kohas, riigikogu kõnepuldis, valetama. Mammi oleks siiski eeldanud, et mingi arunatuke selle daami peas ikka on – aga näib, et mitte, sest petta sellises kohas ja asjas, mida on nii kerge kontrollida?! Tõenäoliselt poleks midagi juhtunud, kui ta oleks öelnud, et jah, läksin alt. Palun vabandust! Aga tema oleks nagu käinud koolitusel, kuidas endale ajakirjanikud kannule meelitada.

Muidugi kargas siseminister Mart Helme kohe ajakirjandusele turja, et Kingo käitumine on puha nende süü, aga mine isahane tea – äkki oli see jälle EKRE kaval plaan pildil püsimiseks? See, kui kergesti nad Kingost loobusid, polnud üldse EKRE moodi. Tavaliselt õigustavad ja kaitsevad nad oma inimesi vähemalt seni, kuni on täiesti läbi seina surutud. Meenutagem kurikuulsat Marti Kuusikut ja ka segaste väljaütlemistega silma paistnud põllumajandusminister Mart Järvikut. Samas pole EKRE Kingo käitumist ka päriselt hukka mõistnud, sest koht erakonna juhatuses jäi talle ju alles.

Mis mammit eriti hirmutab, on see, et kui valitsuserakondi huvitab ainult omakasu, mitte kunagi aga see, mis on hea Eesti riigile ja rahvale, nii et nad ajavad häbenemata avalikult vorst-vorsti vastu poliitikat, siis mis võib veel kulisside taga toimuda? Avalikkus ei tea, milliseid diile tegi rahandusminister Martin Helme Ameerikas või milliseid kokkuleppeid sõlmis Londonis Bill Browderiga. Jah, võib-olla kõik ongi hästi ja Eesti huvides, aga miks siis neist täpsemalt ei räägita? Eestlasi on ajaloo jooksul nii palju kordi maha müüdud, et ettevaatlikkus on meil veres. Mart Helme küll kiidab poega taevani, aga kes siis veel, kui mitte tema. Samas me ju mäletame EKRE plaani, mille käis avalikkusele välja Leo Kunnas – ka üks neid mehi, keda mammi seni arukaks pidas – et Ameerikal raha küll, tuleb ainult küsida. Kindlasti pole neil probleemi meile miljard dollarit sõjalist abi välja käia. Eelmised valitsused olid lihtsalt nii lollid, et ei tulnud selle peale. Kuidas siis selle miljardiga nüüd lood on?