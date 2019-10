Juhtkiri Juhtkiri | Süvariik paneb EKRE takka üles lööma Ohtuleht.ee , täna, 17:38 Jaga: M

Foto: Aldo Luud

Kui vahepeal tundus, et EKRE on vähemalt väliselt suutnud maha rahuneda ja valitsemisasju tsiviliseeritult ajada, siis nädalavahetus kinnitas, et kingsepp jääb ikka oma liistude juurde.