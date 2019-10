Vietnami neiu kiri: ema, ma suren! Enam pole midagi hingata! 

Läinud kolmapäeval leiti Inglismaal Essexis külmakonteinerist 39 hukkunut. Nüüd usutakse, et enamik neist oli asunud teele Vietnami vaeseimast rannikupiirkonnast Yen Thanist. Mõnedel andmetel veeti Inglismaale tol ööl kolm konteineritäit pagulasi, ülejäänutel läks reis õnnelikult.

Külmakonteiner asus Belgia suuruselt teisest sadamast Zeebruggest parvlaeval teele teisipäeva hilisõhtul ja jõudis Inglismaale Purfleeti sadamasse kolmapäeval vahetult pärast keskööd. Sealt korjas vähem kui poole tunni jooksul konteineri oma veduki taha põhjaiirlane Maurice „Mo“ Robinson, viimaks selle Graysi Waterglade'i tööstusparki.

Kiirabi ja politsei kutsuti välja kell 1.40. 39 ohvrit olid poolpaljad või päris alasti, ilmselt külmudes (konteineris võis temperatuur olla kuni –25 kraadi) ja õhupuuduses endalt viimase kui hilbu maha kiskunult. Politsei oletas algul, et hukkunud olid hiinlased, kuid Vietnamist ja Inglismaal elavate vietnamlaste kogukonnalt saadud andmed osutavad, et enamik või koguni kõik hukkunud on pärit Vietnamist. Seitsme inimese kohta on see kindlalt teada, väidab Daily Mail. Üks ohvreist on ilmselt Anna Bui Thi Nhung (19), kes lahkus kodumaalt tänavu augustis, et algul minna Hiinasse. Tema sotsiaalpostitustest on näha, et juba septembris oli neiu Berliinis ja oktoobris Belgias, kus ta fotol jalutab Brüsselis, teetass käes. Berliinis oli ta kirjutanud Facebookis: „Ma arvasin kogu aeg, et Euroopa on roosat värvi, aga tuleb välja, et on hoopis must!“