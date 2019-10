VÕRU LINN ELEKTRITA: torm on jätnud vooluta veel 60 000 majapidamist

Pühapäeval kell 16.32 lülitusid Eleringi Võru alajaamas välja mitu elektriliini ja linn jäi elektrivarustuseta. Esialgse info kohaselt on Võru alajaama seadmetele lennanud alajaama hoone plekk-katuse tükid ning mitmed alajaama seadmed on saanud kannatada.

Elering on asunud tuvastama avarii ulatust. Elering loodab lähematel tundidel välja selgitada, millal ja millises ulatuses on võimalik Võru alajaama töö taastada.

Lisaks Võru linnale on elektrita Ruusmäe ja Rõuge. Samuti on elektrita Suure-Jaani asula Viljandimaal.

„Tänane torm on teinud elektrivõrgus erakordselt palju pahandust. Tuule kiirus on paiguti üle 30 m/s ja selle tulemusel on mitmetes kohtades puud liinidele murdunud ja mastid murdunud,“ jagab Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen infot pressiteate vahendusel. „Rikkeid lisandub endiselt juurde, kuid õhtuks peaks ilmaprognooside kohaselt suurem torm vaibuma.“

Klaassen lisab, et rikete kõrvaldamine jätkub öösel ja kindlasti ka homme.„Otsime rikkekohti, kõik brigaadid on väljas ja kõrvaldavad rikkeid, kuid tingimused on keerulised ja rikkeid on palju. Seis on väga keeruline, aga anname endast parima, et elektriühendus taastada.“