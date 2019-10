Eesti uudised Tormituuled on vooluta jätnud 20 000 majapidamist Toimetas Katrin Rohtla , täna, 15:57 Jaga: M

Torm Pirital. Foto: Robin Roots

Tugev tuul on põhjustanud hulgaliselt elektririkkeid. Täna kell 15:40 seisuga on tormituulte tõttu vooluta ligikaudu 20 000 majapidamist. Kõige rohkem on vooluta kliente Viljandimaal, Saaremaal ja Pärnumaal.