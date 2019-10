TORMIBLOGI | VÕRU LINN IKKA ELEKTRITA: generaatori jõul töötavasse haiglasse patsiente juurde ei võeta

„Kõige kehvem on olukord Lõuna-Eestis, kus üle 30 m/s puhunud tuul on jätnud meile väga palju rikkeid, mida lahendada,“ ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen pressiteates ning lisas, et rikkebrigaadid on tööl tugevdatud jõududega. „Rikkekohtade juurde liikumine on keeruline, kuna teed on murdunud puid täis. Kui veel paar tundi tagasi ei olnud metsas liikumine isegi mõeldav, siis nüüd saame ka sinna brigaade saata. Pinnas on aga mitu päeva sadanud vihmast pehme ja kinni jäämise oht on suur.“