Peeter Olesk | Vaimsest leivakõrvasest poliitilises kitsikuses 

Horatius pooldas mõõdukust. Tal ei olnud villat ehk meie mõistes häärberit ja ta ei söönud nii külluslikult nagu väepealik Lucullus omaenese lauas põhimõttel epulae epulorum (laudade laud). Olulised olid küdev kodukolle ning oma leib. Eesti vabariigi tipp-poliitikute päevatöö lõppeb siiski kasinamalt kui Horatiusel. Nende päev ise võib kesta kauemgi, kuid kindlasti on nende toidukorv väiksem, üksluisem ja veinivaesem. Eriti raske on mul aga uskuda, et nad ka piskuga leppides oleksid nii filosoofilised nagu Horatius oli seda enesestmõistetavalt. Kas mul on sellekohaseid tõendeid?

Koalitsiooni konsensuse ülimuslikkus

Kahjuks on. Ühel ööpoolsel tunnil leidsin ma oma elektroonilisest postkastist kirja, mille oli saatnud mulle isiklikult tuttav tipp-poliitik. Kiri oli kirjutatud koosoleku-laua tagant, mitte söögianumate äärest. Olin eelnevalt juhtinud tema tähelepanu veale, mis tekib siis, kui omavahel lähevad sassi demokraatia ja autokraatia. Esimene eeldab võimuosaliste ringi niisugust avardumist, mis toimib nagu vastukaal seisuslikule demokraatiale ehk protsessile, mille varjutatud pooleks on alati stagnatsioon.

Teine, autokraatia nimelt, võib enesega kaasa tuua langemise populismi ehk inimeste äraostmisse kõigega, mis kõlbab kaubaks – olgu selleks või äritsemine inimese eraeluga. Või ka diskussioon ilma argumentideta ehk nn. kaasamine ilma vastutuseta. Või ka kaasatundmise nurumine olukorras, kus tahe ongi ehk kiiduväärne, aga puudub praktiline jõud sellesama tahte elluviimiseks. Pressides seda kaasatundmist lausa välja, võib sattuda väga halba olukorda, kus üks pool (ei tarvitse olla tingimata valitsus) kinnitab, et „te võite olla päris kindlad, et me vähemasti mõtleme teie peale“, kuna teine – ei tarvitse muide üldse olla (vastas)pool – väidab, et „meie tõesti mõtlemegi teile, ainult et meid ei võeta kuulda ja meil puuduvad vabad käed!“.

Tipp-poliitik vastas kohe ja isiklikult, st. ilma sekretärita. Kaasamise kohta arvas ta sama, demokraatia suhtes seevastu mitte. Tema leidis, et arvamist võib ju avaldada, kuid tegelikult seab asjad riigis korda poliitiline kokkulepe, arvatagu asjatundjate keskel, mida tahes. Et poliitilist tahet kannab mitte erakond, mitte ka põhiseaduslik institutsioon ega riigikogu liige, vaid konsensus koalitsiooni sees, see pidi olema mulle selge ilma pikema jututa. Nagu seegi, et selline konsensus on alati õige, kuna ta on alati ühine.

Kui säärane ühinemus ongi hüve tipp, siis on selle sõna taha peidetud ju kibe iroonia, mille üheks alltekstiks on vaikiv olek. Viimase all mõtlen ma mitte seda, et suu ongi kinni, vaid seda, et mistahes teisitimõtlemist võidakse tõlgendada kui ebalojaalsust kõrgemale poole. Sellest edasi „tuleb“ ebaausus koos umbusaldamisega, tema järel aga üksildus, algul välispidine, hiljemini juba ka sisemine.

Ma ei arva, et konsensus on kõiges küsitav. Arvan seda, et ta peab olema alati põhjendatav võimalikult kohe, mitte alles nõudmise peale ja järkjärgult. Miks? Seepärast, et konsensus on muutuv suurus nagu iga poliitiliselt vajalik kategooria, mille väärtus on suhteline. Ühest küljest on ta raskemini saavutatav, teisest küljest võib ta olla ka praktilisem, sest teda saab kannustada hirmgi võimulolijate laialimineku ees.