Sass Henno : mida teha, kui mees kasutab kire rahuldamiseks abitut tüdrukut? 

"1. PEALTNÄGIJATELE: kui näed, et pilditut tydrukut kasutatakse ära, mine vahele. Tõmba mees talt pealt ära, viska jook näkku, tee mida iganes et aidata seda, kes end ise aidata ei suuda. Kui filmid, siis kasuta seda asitõendiks, mitte naeru saatel netis levitamiseks. Kui levitad, levita prokuratuuri ja politseisse, mitte inimestele vaatamiseks.

2. VÕIMALIKULE KURJATEGIJALE SEAL VIDEOS: sa tegid midagi, mis on vale. Tegid tahtlikult, korduvalt, avalikult. See tegu on meessoo häbiplekk. Pöördu ise politseisse ja räägi oma lugu ära enne kui sinuni jōutakse. Tänu sinu teole on maailmas üks tüdruk, kel on väga vastik tunne. Su teo pärast. Selle video pärast. See tüdruk pole süüdi, selles mis sa tegid. Sina oled. Vōta vastutus. Hakka mõistma, et see, mis tydrukuid ära kasutab, pole mehelikkus. See on loll ja pahatahtlik egoism. Ja muutu. Ükski mees ei tohiks isegi oma partneriga niimoodi käituda. Ja ära hakka ajama mingit “tüdruk ise tahtis” sitta. See tüdruk ei tahtnud küll midagi.

3. TÜDRUKULE SEAL VIDEOS: kurat ma isegi ei oska alustada kuskilt. Vabandust, et ma seda jama sulle meelde tuletan, ma kujutan ette kui nōme tunne sul on, aga palun usu, et sa pole midagi valesti teinud. Maailm on täis idioote, kes jooksevad parastama, süüdistama ja karistama naisi, keda süüdimatud tropid mehed ära on kasutanud, aga seesama maailm ei süüdista tihti neid mehi - seega usu mind. Sa pole süüdi, ma olen sinu poolt. Ükskōik kui palju sa jōid, kelle jooke vōi kas vabatahtlikult vōi vastu tahtmist - sa pole süüdi. Ja sul on tõenäoliselt praegu häbi, sa oled vb ka vihane ja sul on vastik tunne - need tunded on okei. Kuigi tegelikult peaks häbi tundma teo toimepanija ja filmija ja kōik kes ei sekkunud, mitte sina. Sa oled endiselt sama väärtuslik, sama lahe, sama julge - see video ei muuda sind. See muudab paljude arusaama tydrukute ära kasutamisest. Sa vōid kōigile öelda: “jah see olin mina, ja nüüd fuck off, kōik värdjad, kes te selliste asjade üle irvitate ja naisi mōnitate, kui peaks mōnitama neid kaasaaitajaid, mittesekkujaid ja ahistajaid” - sa oled rohkem väärt kui kōik need, kes arvavad et “minu ja minu lähedastega midagi sellist küll ei juhtu” - juhtub. Juhtub eestis. Juhtub igal nädalal. Nii et sa vōid alati kirjutada mulle, ja ma annan sulle nōu, kuidas edasi, vōid kirjutada v helistada ohvriabile, ja peaasi et sa teaks: mina ja paljud normaalsed inimesed on sinu poolt ja me ei lase sind mōnitada. Sa pole süüdi ega midagi häbiväärset teinud.

4. TÜDRUKU VANEMATELE JA TUTTAVATELE: vot see ei ole nüüd koht, kus oleks teie asi ōiendada vōi sōimata või solvata, vōi tagant järgi tarkusega tänitada. Sellises olukorras on teie roll kallistada, toetada ja öelda, et olete selle tüdruku poolt, ega hakka temast kuidagi halvasti mōtlema. Sest te saate ka aru, et tema pole süüdi, eks? Ma loodan, et saate. Sest kui ma kuskilt kuulen, et te olete sellele tüdrukule midagi halba teinud, ma ei piirdu enam ühe lōiguga, vaid kirjutan juba pikemalt. Hästi tihti vanemad, kes on lōhkunud karistuste vōi liigse üleskiitmisega noore inimese julguse aus olla, tunnevad lapse joomise vōi pidutsemise pärast süüd ja häbi. Aga ei peaks. Vōite ka minuga ühendust vōtta, soovitan treaapiat kus õppida ka kõigi halbade tunnetega toime tulema. Ja nüüd kōigile vanematele: noored joovad ja teevad aineid, sest see aitab noortel end vabalt ja hästi tunda. Ja aitab suht kōrge hinnaga. Kuigi ideaalis võiks me vabalt ja hästi tunda ka ilma abiratasteta. Lühidalt: olge toetavad ja armastavad. See tüdruk ei teinud midagi valesti.

5. POLITSEILE JA PROKURATUURILE. Saatsin selle video ka prokuratuurile. Palun uurige asjaolusid, kus ja kuidss see toimus. Need 3 vōōrast, kes mulle selle video saatsid, said aru, et asi on vale. Saage palun teie ka. Neid asju toimub eestis igal nädalavahetusel, lihtsalt nüüd on ka video. Korgijooki tänaseks enam tuvastada pole vōimalik, aga tahte vastasust on. Ärme jäta seda juhtumit seaduse kōigi ohvreidkaitsvate vōimalustega menetlemata. Palun. Pigem reageerike üle kui ala. Eriti kui asi puudutab seksuaalset väärkohtlemist.