Eesti uudised Jätta rahata: EKRE ei jäta LGBT ühingut rahule Asso Ladva , täna, 15:32

EKRE Londonis: Erakonna volikogu koosoleku avas auesimehe Arnold Rüütli tervitus. Foto: Aldo Luud

“EKRE volikogu leiab, et valitsus peab lõpetama kõigi ideoloogiliste kodanikuühenduste riikliku rahastamise. Peame vastuvõetamatuks, et Eestis varem võimu teostanud erakonnad on aastate jooksul ehitanud üles ideoloogiliste kodanikuühenduste võrgustiku, mida peetakse üleval maksumaksja raha eest,” ütleb laupäeval EKRE volikogu koosolekul vastu võetud avaldus, milles ainsa ühinguna on nimeliselt ära mainitud LGBT ühing.