Kas Margus Linnamäe jättis eetrist välja apteegireformist tehtud saate? | Intervjuud tehtud, aga eetriaega ei paista 

Maakri tänavalt, kus paikneb enamik Postimees Grupi toimetusi, on taas kuulda murelikku mõminat. Kas meediakontserni ravimiärimehest omanik Margus Linnamäe sekkus ajakirjanike töösse ja keelas eetrisse lasta Kanal 2 planeeritud saate apteegireformist? Telekanali programmijuht Kaspar Kaljas väidab, et uudis saate surmast on ennatlik.

Apteegireformi on ette valmistatud viis aastat. Seadusemuudatus peaks jõustuma järgmise aasta 1. aprillist ning see kohustaks apteeke muutuma proviisorite omanduses olevateks ettevõteteks. Reformi eesmärk on lõpetada olukord, kus ühtede inimeste kätte koondub nii ravimite jae- kui ka hulgimüük – nagu on lugu Linnamäega, kellele kuulub Apotheka kett ja kes koos vend Aivariga kontrollib ka poolt siinset hulgimüügiturgu.

Linnamäele on apteegireform rahakoti pihta käiv küsimus. Kui hakkasid liikuma kuuldused, et teemat käsitlev saade on Kanal 2 eetrikavast teadmata ajaks eemaldatud, tekkis seetõttu kohe küsimus, kas samm astuti omaniku suunistel.