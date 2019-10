Ekspert hoiatab: ministri maaostuprogramm meelitaks skeemitajaid 

Maaeluminister Mart Järviku 100 miljoni plaan noorperede maale kolimise soodustamiseks on eksperdid ärevaks teinud. Mõtet materdavad ka endised maaelu- ja põllumajandusministrid. Järvik on oma kavatsusi põhjendanud sellega, et hoida ära maa koondumist suuromanike ja sealt hiljem välisinvestorite kätte.

Maaeluminister Mart Järviku plaan suunata Maaelu Edendamise Sihtasutusse (MES) 100 miljonit eurot on tehtud soovist soodustada maa müümist Eesti peredele. Kuna riigieelarves vajalikku 100 miljonit ei ole, panustaks minister Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi abirahale ja laenudele.

Idee on saanud palju kriitikat. Seda nimetatakse kommunistlikuks, Pätsi-aegseks ja ähmaseks plaaniks. On leitud, et ehkki eraisikutele plaanitud tulumaksusoodustus peaks vähendama inimeste soovi müüa oma maad kokkuostjatele, on oht, et soodustust hakkavad ära kasutama hoopis praegused põllumehed.