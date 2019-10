FOTOD | President vabastas Kert Kingo ametist ja avaldas muret Eesti e-riigi pärast

Kaljulaid sõnas, et soovib kindlasti kohtuda nüüd Jüri Ratasega, et arutada enne Kert Kingo järeltulija ametisse nimetamist, kuidas näeb tema näeb väliskaubandus- ja IT-ministrikoha täiterolli praeguses valitsuses. "Minu hinnangul on tegemist väga olulise positsiooniga - Eesti ettevõtted vajavad ministritasemel eestkõnelejat, kellega koos maailma vallutada. Seda vajavad nii IT- ja start-up ettevõtjad kui ka teised sektorid. See töö on oluline. Loodan, et hea kandidaat, kes on kompetentne, huvitatud sellest tööst, pädev ja kes tahab mööda maailma käia ja jutustada Eesti lugu leitakse võimalikult kiiresti," ütles president.