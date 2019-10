Poliitika Kui mitu ministrit on Jüri Ratase valitsustes Kert Kingost vähem ametis olnud? Dannar Leitmaa , täna, 17:46 Jaga: M

Jüri Ratase valitsus 2018. aasta sügisel. Foto: Martin Ahven

Jüri Ratas on peaministrina ametis olnud alates 2016. aasta novembrist. Selle aja jooksul on koos temaga valitsusse kuulunud 35 ministrit. Kes on alati tema kõrval olnud, aga kes on Ratase valitsustest kõige lühemaajaliselt ametis olnud? Seda vaata allolevast tabelist.