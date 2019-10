Augustis laevalt kadunud soomlase surnukeha pole Eestis endiselt suudetud tuvastada 

Eesti politsei sõnul on veest tõmmatud surnukehalt võetud kaks DNA-testi ning üritataud tuvastada, kas tegemist on Patrickuga.

Soome seaduste järgi lasub välismaal surnud soomlase juhtumi uurimise vastutus kohalikul jaoskonnal, kus soomlane elanikuna registreeritud. Patrick on pärit Mikkelist. Ida-Soome politseist, kelle vastutusalas Patricku surma uurimine on, pole aga keegi Tallinnas käinudki. Omavahel suhtlevad kahe riigi uurijad meili teel inglise keeles. Kumbki pole ametlikult teatanud, et veest välja tõmmatud surnukeha oli Patrick.

Nii palju on teada, et Patrick ei surnud kellegi teise käe läbi, kinnitab Soome krimikomissaar Timo Häkkinen. Kui Iltalehti ajakirjanik temalt küsib, et kui juba uuriti surma põhjust, peaks ju ometi olema ka tuvastatud surnukeha, vastab Häkkinen kerge muigega, et nii võib öelda küll.