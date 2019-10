Einar Ellermaa | Vaenlaste nimekiri: rahvastepall, põhikooli lõpueksamid ja võistlustulemused 

Aga kui koolijärgne elu polegi mõnus ja tore?

Kui inimesi tabab veel aastakümneid hiljem rahvastepalliteemaline vihahoog, siis peaks pigem oma praeguse elu, suhted ja keskkonna üle vaatama ning juurdlema, mis tekitab nii sügavaid negatiivseid emotsioone. Kindlasti ei ole viha ja nördimuse algpõhjus kooliaegne rahvastepall. Soovitan positiivset mõtlemist kõigile, kes on pallimängus haiget saanud. Haiget, nii füüsiliselt kui ka hingeliselt, võib saada ka sajal muul viisil.

Kui pallimäng või spordipäeva tulemuste avalikustamine on alus koolikiusamisele, siis lahendab probleemi koolis niisuguse õhkkonna loomine, kus teiste kiusamist ja alandamist ei tolereerita juba õpilaste endi keskel. Sellised koolid on olemas. Küsimus ei ole rahvastepallis või edetabelites, vaid selles, kas konkreetses koolis on kiusamine võimalik.

Hinnangud ja teistega võrdlemine jäävad alati. Ka ilma hinnete ja eksamiteta. Väga paljudele õpilastele ei ole probleem mitte rahvastepallis valusalt pihta saada, eksamit kehvasti teha või vähe kaugust hüpata, vaid selles, millal nad saavad uued Vansi või Nike tossud ja pusa. Väljendid „klassi kõige ilusam tüdruk“ ja „klassi kõige kihvtim poiss“ jäävad. Alati on keegi edukam, kenam, targem, võimekam ja jõukamast perest kui teine, isegi siis, kui sellest ei tohi rääkida.

Me liigume selle poole, et inimesel peab lapsest saati kogu aeg mõnus ja tore ja huvitav olema. Aga kui hiljem tööl ei ole kogu aeg mõnus ja tore ja huvitav? Kohe peaaegu üldse ei ole, vaid on pigem vastupidi. Tööandjad on rääkinud, et noorte tööinimeste seas levib komme enam mitte helistada, kirjutada ega sõnumit saata, kui tööle ei tulda. Lihtsalt ei tulda, sest töö ei tundu tore. Tööandja peab ise töötajat taga otsima ja uurima, miks too ei tulnud.

Eks me tahame lapsi pettumustest ja hingetraumadest eemal hoida, kuid paistab, et liigume teise äärmusse, mis raskendab hiljem elus kohanemist. Mitte et kooliaeg peab jube karm ja raske olema, aga peaks siiski kasvatama ka järjepidevust ja hingejõudu tagasilöökidega toime tulla ning julgust mängu tagasi minna, kui oled palliga pihta saanud.