Nädala TOP TOP 5 | Kas Kingo vajab ametijärglast? Elis Kusma, toimetaja , täna, 15:54

Foto: Tiit Tamme

Ministriametist ilma jäänud Kert Kingo riigikokku taandumise järel on tõstatunud küsimus, kas meil ongi vaja enam väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kohta, mida asutakse täitma juba teise varumängijaga. Pealegi peab viimane arvestama kirjutamata reegliga, et erakonna juhtpere ei pruugi ministrile (ega tolle nõunikele) andestada käitumist, mis neile endile tüüpiline: veri on paksem kui vesi. Eelkäijate enneolematult madalale kruvitud avalikkuse ootuste latt on seejuures vaid väike lohutus.