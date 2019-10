Siiri Laidla | Kiledefitsiidist on saanud kilehullus 

Minul on. Aega. Minust on saanud „sajaprotsendilise töövõimeta isik“ ehk penskar. Kuuldavasti olevat pensionärid innukad ühiskonnaliikmed. Lõpuks ometi on neil võimalik hobidega tegelda ja „oma elu elada“. Aktiivselt vananeda. Küllap sedagi. Tegelik elu pole aga loosung. Valuvaba vanadust pole veel leiutatud, küll aga palju ravimeid. Siinkandis leidub apteeke iga paarisaja meetri tagant.

Vihmavari ühekordseks kasutuseks

Läksin minagi oma personaaltreeneri ehk koerakese seltsis sügishommikusse kondama. Kõnniteel vedeles katkine vihmavari. Tuulest viidud, kuid maakamarasse toppama jäänud. Ilus, helesinine. Kellelegi vajalik tarbeese. Oli. Sinnapaika see jäigi. Ah, mis siis ikka – vihmavarje on poes ju lademetes. Kõike on lademetes – kaupa ja raha.

Uurisin hüljatud sirmi lähemalt. Tagurpidi käändunud. Vaid üks ribi oligi katki, muidu täitsa kõlblik. Hooliv omanik võinuks selle ju parandusse viia, mitte maha vedelema jätta, tärkas minus roheline ökomõte.

Parandusse viia. Aga kuhu? Ja milleks?

Huvi pärast guugeldasin teemat „vihmavarjuparandus“. Mõistsin, et nüüdisaegsed odavad sirmid on mõeldud ühekordseks kasutuseks. Ostad, avad, viskad minema. Alumiiniumist karkass paindub vähimagi loodusjõuga kokkupuutes. Kui juba osta, siis kallis sirm. Kuid needki lähevad katki. Kas parandada või uus osta? Ikka osta, osta, osta, sest tarbimine on majanduse liikumapanev jõud. See ju kapitalismi põhireegel.

Olulisima jupi elust (ehk lapsepõlve) olen elanud möödunud sajandi kuuekümnendatel-seitsmekümnendatel. See oli imede aeg. Ilmselt seetõttu, et olin ka ise värske ja uus. Kui müügile hakkasid tulema pastapliiatsid, vildikad, sukkpüksid, plastist piimakannud-topsikud-köögitarvikud, kilekotid... Tekkisid uued teenused. Pastatera sai tühjaks – viisin selle teenindusse, kus tera uue pastaga täideti. Samamoodi täideti viltpliiatseid. Sukasilmade ülesvõtjal olid käed tööd täis. Katkise luku pärast ei visatud ühtki jopet ära, vaid viidi see vastava spetsialisti juurde parandusse. Tegutses nukukliinik. Kingsepal seisis ees lõputu tööesi, sest mõnusaks kantud kingi ei raatsinud keegi minema visata. Ja kust neid uusigi saada... Väljamaa kilekotte müüsid hangeldajad täikal viis rubla tükk. Ajab muigama? Mind ei aja. Kiledefitsiidist on saanud kilehullus. Plastic is fantastic... (plast on fantastiline – toim).