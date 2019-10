Juhtkiri | Kellakeeramise lõpetamisega aega on? 

Nii ei tule üllatusena, et ettepanek kellakeeramine üldse lõpetada pälvis üle-euroopalises küsitluses 84% vastanute toetuse, ja Euroopa Komisjon seadis eesmärgiks lõpetada tülikas kellakruttimine juba sel aastal. Pettuma peavad aga need, kes lootsid, et pühapäevane nihutamine jääbki viimaseks – nüüd on (kõige varasemaks) eesmärgiks seatud 2021. aasta. Põhjuseks muidugi liikmesriikide võimatus jõuda kokkuleppele – ühiselt kas talve- või suveaja kasuks otsustamine olnukski liiga ambitsioonikas eesmärk. Nüüd on aga küsimusi tekitanud lähinaabrite sattumine eri ajavöönditesse. Kas ajavahe talveaega eelistava Soomega oleks ikka mõistlik, selle üle on siingi päid murtud. Suuresti asjata. Kas märksa suurem mure pole hoopis see, et talveajale jäädes magaksid meie elanikud maha 564 tundi valget aega, suveaja puhul aga vaid 352 tundi?