Seisukoht | Kui palju panustab vinguja? 

Olen korduvalt vihastanud, et arstide juurde on pikad järjekorrad ja seega pean tihti minema tasulisele vastuvõtule, sest ma lihtsalt ei saa aega, kuigi olen iga kuu sotsiaalmaksu tasunud. Ehk oleks lahendus tõesti hoopis mõni mõistlik erakindlustus, mida maksaksin iga kuu ja siis käingi tasulise arsti juures kui vaja. Peaasi, et saaks tohtri juurde. Ent see on juba omaette teema.

Paraku on samad inimesed, kes muretsevad, et jumala eest ei peaks riigile midagi maksma, tihti ka need, kes vinguvad, et nende tuletõrjujast mees saab vähe palka, lasteaiakohti napib, teed on auklikud ja mida kõike veel. Tahame, et lasteaedasid oleks rohkem ja et need oleksid ilusad ja nüüdisaegsed. Tahame, et Tallinnast viiks Tartusse neljarajaline maantee, ja turvatunnet, et kui meil on vaja kiirabi, politsei- või päästeteenistuse abi, siis me selle ka saame. Ometi unustame ära, et selleks peame ise sellesse panustama. Riigi rahakotti täidamegi meie. Kui raske on seda mõista?