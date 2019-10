Briti politsei vahistas seoses surmaveoki juhtumiga kaks inimest  

Kolmapäeva öösel kutsus veokijuht Waterglade'i tööstuspargis politsei, kes leidis sõiduki konteinerist 39 inimese surnukehad. Hiljem tuvastasid uurijad, et tegemist oli põgenikega Hiinast.

Bulgaarias registreeritud veoki konteiner saabus Inglismaale Thamesi jõe ääres asuvasse Purfleeti sadamasse laevaga Belgiast. Seal võttis konteineri peale Põhja-Iirimaalt tulnud vedukauto, mille roolis oli 25aastane põhjaiirlane Mo Robinson. Bulgaaria juhtumiga otsesemalt seotud pole, peale selle, et sõidukit haldav firma on lihtsalt maksude optimeerimiseks Bulgaarias registreeritud. Selle omanik on Põhja-Iirimaalt pärit naine.