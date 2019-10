Nagu moodsa aja Romeo: armuvalus poiss ronis üle kõrge vanglamüüri 

Sellest hoolimata ronis poolpaljas noormees (ilmselt ei tahtnud ta, et okastraati kinni jäänud riided teda takistaksid) kõigepealt mööda tänavalambi posti, et siis müürile hüpata, sellest üle ronida ning taas oma armastatut silmata ja temaga rääkida.

Kui vangla töötajad andsid korralduse jalamaid maha tulla, keeldus noormees seda tegemast ning kohale tõttas tuletõrjebrigaad, et õnnetu armunu müüri pealt alla toimetada. Vangla esindaja sõnul lootis noormees tütarlast ümber veenda, et too nende suhtest ikkagi ei loobuks. Korraks õnnestus tal müüri peal seistes tüdrukut läbi tolle kongi akna ka näha.