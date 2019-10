SAHIN | EKRE näeb uue ministrina Siim Pohlakut? 

Pohlak, kes kuulub ka EKRE juhatusse, ütleb Õhtulehele, et erakonna sees on kokku lepitud, et tema jätkab tööd riigikogus fraktsiooni esimehena. „Meil seal rutiinid juba toimivad ja seda ei hakata lõhkuma,“ märgib ta.

Samas kinnitab Pohlak, et teda on ministrikandidaadiks hetkeks kaalutud. „Sellest oli juhatuses poolnaljatamisi juttu, aga minul on fraktsiooni juhtimisega piisavalt tööd.“

Sarnase resoluutsusega eitab Pohlak, et EKRE järgmine väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaminister võiks olla Hannes Võrno, kes ajab EKRE poliitikat praegu Viimsi volikogus. „Täiesti valeinfo,“ kostab Pohlak.

Kuna erakonna sees on kokku lepitud, et võimalikke nimesid ei kommenteerita, jääb Pohlak küsimuses, kes on ministrikandidaadid, kidakeelseks. „Eks inimestega peetakse veel läbirääkimisi. Praegu on vara kommenteerida,“ mainib ta, lisades siiski, et laual on mitu nime.