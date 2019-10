RAHA VÕIM: Hiina sunnib väliskompaniisid vabandama ja enda ees roomama 

Hongkongis viiendat kuud toimuvate valitsusvastaste massiliste väljaastumiste tõttu on Hiina Rahvavabariik tugevdanud võitlust välismaiste kompaniide vastu, mis ei aktsepteeri Hiinas kehtivaid põhimõtteid või eksivad nende vastu.

Hiinlaste pahameele on ära teeninud eeskätt sellised välismaised kompaniid, mis Hiina RVs, Hongkongis ja Taiwanis tegutsedes on mõnevõrra ettevaatamatult suhtunud Hiina poliitika põhisuundadesse ja põhimõtetesse või heitnud ühte keskvalitsuse kritiseerijatega. Asi on selles, et igasugust kriitikat või isegi vihjeid valitsuse aadressil peetakse Hiinas riigi suveräänsuse õõnestamiseks ning selliste inimeste või organisatsioonidega pikka pidu hiinlased pidama ei hakka.

Hiina turg on peaaegu kõigile väliskompaniidele niivõrd oluline, et selle nimel ollakse valmis kõigeks, isegi alandusteks. Analüütikute hinnangul kulutasid Hiina ostjad luksuskaupadele 2018. aastal 155 miljardit dollarit. See arv näitab, et välisettevõtted niisama lihtsalt Hiinast ei lahku.