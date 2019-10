VENELASTE LAIM: kuidas sündis müüt Homo-Ilvesest? 

Alustuseks on paslik ära mainida, et mõistagi pole pildil president Ilves, vaid keegi rõõmus härrasmees, keda võib Ilveseks pidada vaid kõvasti silmi kissitades. Medium.com kirjutab, et foto pärineb 2011. aasta Buenos Airese homoparaadilt. Seesama härra jõudis ka näiteks Ameerika telekanali CBS veebieetrisse.

Vladimir Putin on mehine mees, läänes valitsevad aga pehmod – sellise sõnumiga levis meem venekeelses sotsiaalmeedias. Foto: Kuvatõmmis/Livejournal

Homo-Ilvese meemi tipphetk saabus möödunud aastal, kui see jõudis ka kremlimeelse telekanali NTV eetrisse. Puhta tõe pähe pilti siiski ei serveeritud, vaid satiirisaates „Международная пилорама“ (vene k – „Rahvusvaheline saeveski“), kasutati seda illustreerimaks Ilvese arvamust, et Venemaa võib Eestit rünnates ise ilma jääda Peterburist, Omskist ja Tomskist. „Peame talle kaasa tundma ja teda ravima,“ nentis saatejuht kaheminutilise saateklipi lõpus.

Väide, et fotol on Ilves, jõudis ka NTV eetrisse. Foto: Kuvatõmmis/VKontakte

Kaheksa aasta vanusel pildil on venekeelses sotsiaalmeedias ka teine elu – kui seda ei kasutata president Ilvese mõnitamiseks, on see tihti illustratsiooniks artiklitel, mis räägivad läänemaailma moraalitusest – sealjuures on Argentiinas tehtud foto paigutatud küll USA, küll Ukraina konteksti.