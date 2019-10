Kuidas leida ideaalne diivan? 

Diivaneid on erineva ergonoomikaga ja selleks, et leida omale sobiv, tuleb selgeks teha, kas eelistad midagi pehmemat või jäigemat. Suure istumissügavusega diivanit, et mõnusalt lebotada või klassikalist kitsast diivanit. Nii sule-, vedru- kui poroloondiivanid on väga erineva tunnetusega. Ei saa väita, et üks on parem kui teine, vaid tuleb lihtsalt proovida ja leida endale meeldivaim.

Foto: Oot-Oot Stuudio

Väga on populaarsed kõrgete jalgadega diivanid. Sellise diivani pluss on see, et ta jätab elamisse rohkem visuaalset ruumi ja mõjub kergemana. Samuti pääsevad robottolmuimejad diivanite alla toimetama. Mooduldiivanied tasub kaaluda, kui on soov kerge vaevaga aeg-ajalt ruumi ümber kujundada või diivanit mõnusaks magamisasemeks sättida.

Foto: Oot-Oot Stuudio

Diivanvoodid on küll praktilised, kuid lõivu tuleb maksta ergonoomika ja igapäevase mugavuse eest. Samuti näevad nad kohmakamad välja ja pole nii kaunite proportsioonidega. Ka ruumika klassikalise diivani peal saab kenasti külalisi majutada. Abiks on ka mugavad ja elektrilise pumbaga täispuhutavad madratsid.

Oot-Oot Stuudio uus diivan MOSS Foto: Oot-Oot Stuudio

Mööblikatetest on hinnas kergesti puhastatavad ja mustusthülgavad kangad. Näiteks pehmed sametid. Kanga valimisel tasub jälgida selle koostist ja kuluvusnäitajat (Martindale test), mis võiks ka kodukasutuses olla vähemalt 40000. Kõige õrnemad on puuvillased kangad, kergemini hooldatavad ja vastupidavamad aga polüesterkangad. Parim on siiski konsulteerida erialainimesega mööblisalongis, kes omab igapäevast praktikat ja oskab kangavalikut juhendada. Nii saab arvesse võtta elustiili, lemmikloomi, väikeseid lapsi ja sobivuse ruumikujundusega.