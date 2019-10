Politsei otsib Viljandi perekodust lahkunud 15aastast Angelikat 

Angelika lahkus perekodust 23. oktoobri õhtupoolikul, mil perekodu personal sellest ka politseile teada andis. Noorel neiul telefoni kaasas ei ole ning on teadmata kellega ja kuhu ta liikuda võis. Angelika on ka varem perekodust selliselt lahkunud, kuid on siis õige pea tähelepanelike inimeste või politsei abil üles leitud ja tagasi koju toimetatud.