KISKJAD SIHIKUL: hunti võib küttida, aga ilvesest tuleb eemale hoida 

Töörühma koosoleku protokollist ilmneb, et ilvese madala arvukuse – 61 pesakonda – põhjuseks peetakse salaküttimist. „Ametlikku infot salaküttimise osas on vähe, kuid on ka mitteametlikku infot selles osas,“ märgiti protokolli keskonnaagentuuri ulukiuurija Peep Männili sõnavõtt. Ilveste puhul täheldati üksikuid kahjustusi inimeste lähedal: kokku 7 juhtumit, kus murti maha kuus lammast ja vigastati veel kahte.

Huntide tekitatud kahjustustest teatati kõige rohkem Järvamaal. „Suuri murdmisi ei ole esinenud, vaid on pigem üksikute loomade murdmised, kuna ka loomapidajad on kasutusele võtnud meetmeid kahjude ärahoidmiseks (aiad, karjavalvekoerad jne),“ märkisid keskkonnameti esindajad.

Hundirünnakute arv on Eesti suurenenud, kuid murtud loomade arv on vähenenud. Mõlemad näitajad on suurenenud vaid Harjumaal Kõue piirkonnas. Prognooside järgi tõuseb hundi arvukus 15%. „Ettepanek varasematele andmetele tuginedes on anda esimeseks limiidiks 60 isendit, mis jagatakse 12 ohjamisala vahel, kus limiit on osadel ohjamisaladel veel jagatud jahipiirkondade vahel,“ täheldas Männil. „Saartele limiite ei ole jagatud, kuna puudub info pesakondade kohta.“