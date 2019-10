Californias möllavad looduspõlengud, tuhandeid inimesi on evakueeritud 

Põlengut toidavad tugevad tuuled, mis juhivad seda lõunasse. Hetkel on tuli San Franciscost umbes 120 km kaugusel põhjas ning on enda alla matnud 10 000 aakrit Sonoma maakonnas. Enam kui 30 m/s tuulepuhangud on mõjutanud suuremat osa osariigist.

Eksperdid prognoosivad, et reedel tuuled vaibuvad, ent tõusevad nädalavahetusel uuesti. Ainuüksi Geyserville'i linnast evakueeriti 900 elanikku, kellel ei jäänud palju aega isegi oma isikliku vara kokkukogumiseks. 68aastane Dwight Monson teatas, et kui ta koos perega autosse jooksis, olid leegid juba nendele kuuluva maalapikese äärde jõudnud. Evakueerimisteade on väljastatud ka lähedalasuvas Healdsburgi linnas.

„Tuli liigub kiiresti, palun järgige evakueerimiskäske,“ teatas senaator Mike McGuire. Ligi 180 000 majapidamist on jäänud elektrita, kuna kohalik elektriettevõte lülitas voolu välja 15 Lõuna-California maakonnas. Seda selleks, et vältida juhuslike tulekahjude tekkimist. Kõne all on veel 308 000 kliendilt ajutiselt elektri väljalülitamine.