Kruuse nõuab välja Järviku listeeriaskandaali puudutava kirjavahetuse 

„Praegu on üleval tugev kahtlus, et minister on avalikkust eksitanud, seda nii meedias kui ka Riigikogu kõnepuldist. Samuti on minister ja tema erakonnakaaslased püüdnud sõltumatut ametit poliitiliselt mõjutada,“ ütles Kruuse. „Vähim, mida minister saaks tänases olukorras teha, on oma käitumise kohta õigeaegseid ja ammendavaid selgitusi anda. Kahjuks ta sellest võimalusest üleeilses „Pealtnägija“ saates loobus,“ märkis Kruuse.

Mehe sõnul survestavad maaeluminister ja tema erakonnakaaslased Mart Helme ja Peeter Ernits jätkuvalt sõltumatut veterinaar- ja toiduametit. „Maaeluminister soovitas toidutootjal amet kohtusse kaevata, erakonna juht Mart Helme ütles, et VTA ei informeeri ministrit, Peeter Ernits aga nimetas ametnikke kasulikeks idiootideks ning nõudis VTA juhtide tagasiastumist,“ loetles Kruuse. Ta lisas, et rahvusvaheliselt usaldusväärne ja kindlatele tegevusprotseduuridele alluv toiduohutussüsteem on kogu Eesti toiduekspordi aluseks.