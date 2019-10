RÜÜTLITE MAJASAAGA: tülitsemine käib ka presidendi poolt loovutatud krundil 

Rüütlite maja, mis pole siiani valminud. Foto: Tiina Kõrtsini

President Arnold Rüütel sai Tallinna linnalt 2014. aastal kaks maatükki Pirital, kuhu lootis püstitada maja endale ja järgnevatele põlvedele. Ühe krundi andis president ära, et talle ehitataks maja tasuta. Miks see kodu veel valmis pole, on Õhtuleht varasemalt kirjutanud . Nüüd näitavad dokumendid, et kummalisi samme on astutud ka loovutatud krundile kerkiva majaga.