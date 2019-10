EKRE kaalub Kert Kingo järeltulijaks ka inimesi erakonnast väljastpoolt 

Kui enne kohtumist ütlesid partei juhtfiguurid välja, et laual on kolme kandidaadi nimed, siis pärast kohtumist ilmnes, et neid tuli hoopis juurde. Mart Helme vastas ajakirjanikele, et juhatuse liikmed pakkusid välja uusi nimesid, kellega tuleb nüüd ühendust võtta ning vaadata kas keemia ja visioon klapivad. Kert Kingo potentsiaalsete järeltulijate hulgas olevat ka inimesi, kes pole EKRE liikmed, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Erakond arutab küsimust edasi laupäeval, kui volikogu koguneb Tartus, kuid Helme ei saa lubada, et ministrikandidaat siis ka selgub. "Me tahaksime, sest meil põhikiri näeb ette, et volikogu kinnitab ministrikandidaadid. Ja ega me ei ole huvitatud sellest, et me nädala pärast uuesti volikogu kokku kutsume või teeme veebivolikogu. Aga ma vekslit välja ei anna praegu," lausus Helme.