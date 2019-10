Kuidas mööduvad Jüri Ratase tagumikutunnid? 

Riigikogu kodu- ja töökorra seadus ütleb: „Infotunnis osalevad peaminister või teda asendav minister ning peaministri poolt määratud ministrid.“ Viimased kuu aega on opositsioon seda ära kasutanud: Ratas peab kohal olema, aga saadikutel pole sundi temalt midagi pärida.

„Me oleme talle küsimusi esitades korduvalt näinud, et sisuliselt ta seda valitsust ei juhi. Eks me siis esitame küsimusi nendele, kes juhivad,“ selgitas septembris ERRile otsust peaministrit ignoreerida sotsiaaldemokraatide juht Indrek Saar. „Teiseks on Ratas hakanud kasutama patroniseerivat stiili, mis ei ole täiskasvanute omavahelises suhtlemises kohane.“