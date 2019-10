KFC ON KOHAL: kiirtoiduketi avamine Eestis põletab algul korralikult raha 

Rahvusvaheliste kiirtoidukettide frantsiisilepingud on niivõrd ranged, et paljud ettevõtted ei julge seda vastutust endale võtta. Hirm võlgadesse jääda on suurem kui võimalus kasumit teenida. Seetõttu on iga uue restoraniketi avamine Eestis suur asi. Seda tunnistab ka KFC frantsiisi Eestisse toonud Apollo Groupi tegevjuht Mauri Dorbek. „Kindlasti ei ole suurte brändide nagu KFC Eestisse või tervesse Baltikumi toomine lihtne. Turg on lihtsalt liiga väike ja tõesti, see on ka väga kulukas tegevus,“ tunnistab Dorbek.