DRAAMA KOHTUMAJA EES: inimese tapnud poksija ema heitis poega vanglasse viiva politseiauto taga karjudes asfaldile 

Neljapäeva ennelõunal kohtuotsuse väljakuulutamise eel on olukord saalis täielikult kontrolli all. Poksija joob kaasavõetud pudelist mineraalvett ja tema lähedaste näod on lootusrikkad. Siis kõlab hillitsetud piitsahoobina kohtu otsus – kuus aastat reaalset vangistust. Simanise ema hakkab üle kogu keha värisema ning tema poeg lohutab ema ning suudleb teda pealaele. Noore poksiprofi näost võib välja lugeda, et ka talle hakkab otsuse sisu pärale jõudma.