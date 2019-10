PÕLISRAHVAS HINGAB KERGENDATULT: laupäevast turistid enam püha mäge ei tülita 

Anangu rahva jaoks on Uluru püha ning nad on juba ammu palunud, et Austraalia valitsus teeks korralagedusele ja lagastamisele, mida mäge külastavad turistid kaasa toovad, ometigi lõpu. Kui kohalik looduspark, mille osaks Uluru on, viimaks 2017. aastal teada andis, et keelab mäele ronimise peagi ära, tõusis seda külastavate huviliste arv 16 protsenti.

Samal teemal Maailm PÕLISELANIKUD PAHASED: meie püha mägi kubiseb tüütutest turistidest! Kohalikud soovivad, et turistid mõistaksid: nende jaoks pole Uluru lihtsalt üks lahe mägi keset Austraalia sisemaad. Mäega on seotud paljud vanad lood, millest kõiki ei saa anangude sõnul isegi väljaspool hõimu välja rääkidagi – nii pühad on need.

Viimastel nädalatel on Uluru ümbrus kihisenud kui sipelgapesa. Tahavad ju kõik kasutada viimast võimalust Austraalia kuulsaima loodusobjekti tippu ronida. Usjad järjekorrad looklevad mööda mäekülge, hoolimata sellest, et põliselanikud sättisid juba ammu mäe jalamile sildid, milles paluvad, et mäel ei ronitaks. Vahel käivad anangud kohapeal inimesi ümber veenmas. Vähemalt saab püha mägi nüüd laupäevast rahu.

Mõned BBCga rääkinud turistid ütlevad, et nägid küll silte, aga ronivad ikka. „Oma ego pärast tahan ronida,“ tunnistas Queenslandist pärit Pamela. „Mul on kaks põlveproteesi ja ma tahan teada, kas suudan seda teha.“